Die besten Streaming-Abonnements in Österreich 2024

Im Internet wimmelt es heutzutage geradezu vor Angeboten der unterschiedlichsten Streaming-Anbieter, die ihren Kunden die Möglichkeit bieten, unbegrenzt ihre Lieblingsfilme, Serien und Dokumentationen zu streamen.

Bei so viel Auswahl stellt sich natürlich häufig die Frage: Welcher Anbieter ist der Beste, welches Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt am meisten und welches Angebot eignet sich am besten für die eigenen Präferenzen und TV-Vorlieben?

Als besonders beliebter Streamingdienst gilt beispielsweise der Anbieter Paramount+.

Entschließt man sich dazu, ein Abo bei diesem Unterhaltungsunternehmen abzuschließen, hat man aktuell sogar die Möglichkeit, mit einem Gutscheincode, zum Beispiel von BravoGutschein.at, bei seiner Anmeldung ganz gezielt bares Geld zu sparen.

Da die Bandbreite an Serien und Filmen bei Paramount+ äußerst vielfältig ist, eignet sich ein Abonnement sowohl für Liebhaber von Komödien, Thriller, Horrorfilmen, Sci-Fi-Blockbustern, Liebesromanzen als auch von Dramen.

Aber auch für Kinder und Jugendliche hat der Streaminganbieter jede Menge TV-Highlights im Repertoire, die sich perfekt für einen gemütlichen Fernsehabend vor dem Sofa, mit der ganzen Familie, eignen.

Einige Serien und Filme, wie zum Beispiel The Woman in the Wall, Sexy Beast, The Curse, Bargain und The Ex-Wife sind sogar ausschließlich auf Paramount+ streambar und können nirgendwo anders angesehen werden.

Um sicherzustellen, dass ausgerechnet Paramount+ der richtige Anbieter für die eigenen Fernsehinteressen ist, kann man die Gelegenheit nutzen und den Streamingdienst erst einmal 7 Tage lang kostenfrei im vollen Zugang testen.

Dieses Angebot ist völlig unverbindlich und für jeden verfügbar, es wird dafür kein Paramount+ Plus Promo Code Österreich benötigt.

Um sich bei Paramount+ registrieren zu können, wird eine Amazon Prime Mitgliedschaft oder ein Apple-Konto benötigt, der Channel ist in der dort gebotenen Streamingkanalauswahl zu finden.

Auf die Inhalte des Dienstes kann man entweder online oder über die App zugreifen, gestreamt werden können die beliebtesten Serien und Filme auf einer unbegrenzten Anzahl an Geräten, wie Fernseher, Tablets, Laptops oder sogar Smartphones.

Wem Paramount+ alleine nicht reicht, der sollte ein Kombipaket mit Sky in Betracht ziehen. Das Unternehmen bietet mit der Sky Cinema Abovariante aktuell die Gelegenheit, die Dienste beider Streaminganbieter zu nutzen.

Das Paket hat den Vorteil, dass man so zum Vorteilspreis bei Sky nicht nur in den Genuss von exklusiven Top-Filmen kurz nach ihrem Erscheinen im Kino kommt, sondern außerdem auch noch auf die gesamte Moviepalette von Paramount+ zugreifen kann.

Warum aber sind Streamingdienste eigentlich so beliebt und konnten in den letzten Jahren so viele Kunden von sich überzeugen?

Zum einen verbessert das Streamen die Fernsehqualität maßgeblich, denn es werden keine (häufig als störend empfundenen) Werbepausen geschaltet.

Auch die Tatsache, dass man die Möglichkeit hat, die Sprache der gewünschten Filme und Serien selbst auszuwählen und seine Lieblingsblockbuster in der Originalvertonung zu streamen, überzeugt viele Kunden.

Ein weiterer Vorteil der Streamingdienste ist, dass sie von überall aus auch unterwegs genutzt werden können und dass man selbst entscheiden kann, wann man welchen Film oder welche Serien sehen möchte.

Im Vergleich zu den herkömmlichen Empfangsdiensten, wie zum Beispiel Kabelfernsehen, gelten Streamingabos häufig sogar als um einiges günstiger.

Wer sich selbst von den Vorzügen des Streamens überzeugen möchte, sollte nicht die Chance verpassen und Filme Gutscheine nutzen, um beim Abschluss des Abos ein echtes Schnäppchen ergattern zu können.