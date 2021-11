Drei wunderschöne, in Filmen gesehene Schmuckstücke

Julia Roberts Halskette in Pretty Woman

Das Schmuckstück des Widerstands in Pretty Woman ist eine Diamanten- und Rubinenhalskette, die Edward Vivian geschenkt hat. Im Film lässt Edward das Etui mit der Halskette zuschnappen, als Vivian hineingreift.

Die Szene, in der Vivian fassungslos auf die extravagante Halskette zugreift und Richard Geres die Schmuckschatulle zuschnappen lässt, war eigentlich ein Streich, der Julia Roberts gespielt wurde. Ihre Reaktion war so realistisch liebenswert, dass der Regisseur sie in den realen Film aufnahm.

Dieser Moment zeigt lustige, spontane und süße Liebe - die Art von Liebe, bei der jeder von ihnen die Chance hat, als Ergebnis ihrer romantischen Beziehung neu anzufangen.

Audrey Hepburn’s Halskette in Frühstück bei Tiffany

Die berühmte Szene in Frühstück bei Tiffany zeigt Audrey in einer leeren Fifth Avenue vor dem Juweliergeschäft mit dem legendären schwarzen Kleid, das mit einer riesigen und eleganten Perlenkette versehen ist. Die Komplexität des Schmuckstücks kombiniert mit ihrem Outfit steht im Gegensatz zu der Einfachheit des Augenblicks, den sie schafft. Sie hält auf dem Trottoir inne, zieht eine Tasse Kaffee und ein Gebäck aus der Papiertüte, die sie in der Hand hält, und genießt das Frühstück bei Tiffany.