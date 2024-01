Filmfestivals in aller Welt - Reisevorbereitungen

Reisevorbereitungen für Europa

Für die Filmfestivals in Europa brauchen Österreicher/-innen keine besonderen Einreisebestimmungen zu beachten. Die Reise kann einfach mit einem Personalausweis oder einem Reisepass angetreten werden. Man sollte sich jedoch im Voraus über die Verfügbarkeit von Tickets informieren. Tickets können nämlich schwer zu erlangen sein, was insbesondere für das Festival in Cannes gilt.

Reisevorbereitungen für Nordamerika

Der Besuch eines Filmfestivals in Nordamerika stellt für viele Filmliebhaber eine ganz besondere Erfahrung dar. Das Sundance Filmfestival ist vor allem für unabhängige Produktionen bekannt, während Toronto eher größere Produktionen auszeichnet und eine etwas glamourösere Ausstrahlung hat. Karten für beide Festivals sind für ein breites Publikum verfügbar, abgesehen von Karten für wichtigen Erstausstrahlungen. Für Reisen nach Nordamerika müssen einige Einreisebestimmungen erfüllt werden. Sowohl für die Einreise nach Kanada als in die USA muss ein Visum oder eine digitale Reisegenehmigung beantragt werden. Für die Einreise in die USA muss immer ein sogenanntes ESTA beantragt werden, wenn man nicht bereits über ein gültiges Visum verfügt.

Einreise nach Kanada: eTA beantragen

Für einen Besuch des Toronto Filmfestivals können Reisende aus Österreich eine eTA verwenden. Das steht für „electronic Travel Authorization“ und ist eine verpflichtende, digitale Einreisegenehmigung für Kanada. Sie ist immer verpflichtend, wenn man mit dem Flugzeug nach Kanada reisen möchte. Bei einer Einreise über den Land- oder Wasserweg ist eine eTA jedoch nicht verpflichtend. Wer eine eTA besitzt, braucht kein Visum für Kanada zu beantragen.

Die eTA muss vor der Abreise beantragt werden, denn bereits beim Einchecken für den Flug wird kontrolliert, ob alle Reisenden über die Einreisegenehmigung verfügen. Ist das nicht der Fall, darf man nicht in das Flugzeug steigen. Die eTA Kanada muss online beantragt werden. Nach dem Einreichen des Antrags dauert es in der Regel wenige Tage bis die Einreisegenehmigung erteilt wird. Dennoch wird empfohlen, den Antrag frühzeitig einzureichen, da es zu Stichprobenkontrollen oder anderweitigen Verzögerungen kommen kann.

Filmfestival besuchen mit eTA oder ESTA

Die zwei bekanntesten Filmfestivals in Nordamerika sind das Sundance Filmfestival in Utah, USA und das Toronto Filmfestival in Kanada. Für die Einreise in beide Länder ist immer ein Reisepass erforderlich, der während des gesamten Aufenthalts gültig ist. Außerdem muss für die Einreise in die USA ein ESTA und für die Einreise nach Kanada eine eTA beantragt werden. Das sollte frühzeitig vor der Abreise geschehen. Mit einem gültigen Reisepass und der Einreisegenehmigung kann man problemlos nach Nordamerika abreisen und von besonderen Filmen genießen.