Movie-Night - diese Filme eignen sich für die ganze Familie

Mit ein paar Vorkehrungen einen schönen Kinoabend erleben

Das Popcorn ist noch warm, die Getränke stehen bereit und die Decken sorgen für Gemütlichkeit? Dann kann es ja losgehen - meistens ist sich die Familie jedoch bei der Filmauswahl unsicher. Dabei gibt es einige Produktionen, die vollkommen ohne Reizüberflutung auskommen und dennoch Freude bereiten.

Zurück in die Zukunft

Zugegeben: Die Filmreihe stammt aus den 80ern und gehört zu den Klassikern. Aber ohne Zweifel sind die Abenteuer von Michael J. Fox und Christopher Lloyd ein Spaß für Groß und Klein. Mit Witz, Charme und natürlich dem berühmten DeLorean gelingt es den ungleichen Freunden, die Zeit auszutricksen. Das ist dank des Fluxkompensators möglich, der Reisen in die Vergangenheit und Zukunft erst möglich macht. Um die Geschichte jedoch nicht zu verändern und die Zeitlinien nicht zu verschieben, müssen Marty und Doc einige Hürden überwinden - ein Spaß, der auch 40 Jahre später für Lacher und spannende Momente sorgt.

Der Babynator

Rückt die TV Möbel und die Kissen zurecht, denn nun wird es verrückt - Vin Diesel ist eigentlich als knallharter und unbesiegbarer Actionheld bekannt. Er versteht es nicht nur mit Autos umzugehen, sondern auch Feinde zu besiegen. Doch in diesem Film gilt es, ganz andere Schwierigkeiten zu überwinden - die eines Vaters. In diese Rolle gerät Vin Diesel alias John Summit eher unfreiwillig und muss künftig auf fünf verwaiste Kinder aufpassen. Natürlich kommt es auch zu Actionszenen, schließlich ist Summit immer noch auf der Suche nach den Terroristen, die den Vater der Kinder auf dem Gewissen haben. Dabei kommt es zu einigen Katastrophen, bei denen garantiert kein Auge trocken bleibt.

Charlie und die Schokoladenfabrik

Schokolade gehört zur beliebtesten Süßigkeit der Welt und genau um diese Süßigkeit geht es in diesem Blockbuster. Willy Wonka betreibt eine Schokoladenfabrik und ist auf der Suche nach einem Erben, der irgendwann in seine Fußstapfen treten soll. Mit fünf goldenen Tickets, die er in Schokoladentafeln versteckt hat, ermittelt er Kinder, die infrage kommen könnten - eines davon ist Charlie. Doch so leicht ist es nicht, das Herz des Chocolatiers zu gewinnen. Jedes Kind muss Prüfungen bestehen - ein schöner Film, der unterhaltsam ist und auch eine Moral enthält.

Nachts im Museum

Museen sind eigentlich langweilig? Ganz und gar nicht, wie dieser Film beweist. Larry benötigt dringend einen Job und erhält die Stelle als Nachtwächter im Natural History Museum in New York. Weil ihm keine andere Wahl bleibt, nimmt er an. Doch die Stelle ist alles andere als entspannend. Wenn sich nachts im Museum die letzten Besucher verabschieden, erwachen die Exponate zum Leben und treiben ihr wildes Spiel mit Larry. Eine sehr interessanter Film, der zeigt, dass Geschichte alles andere als trocken und öde sein muss.

Es gibt natürlich noch viele weitere Filme, die geradezu prädestiniert für einen Filmabend sind. Eltern entscheiden dabei am besten selbst, welcher Streifen für den Nachwuchs geeignet ist, damit der Spaß nicht auf der Strecke bleibt.