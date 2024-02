Netflix für die Kleinsten: Diese Kinderfilme sind echte Highlights

Zu finden sind aufregende, moderne Abenteuer ebenso wie zeitlose Klassiker, sodass für jeden Geschmack der passende Film vorhanden ist. Der Nachwuchs kann sich also nicht nur alleine vor Netflix vergnügen, sondern die gesamte Familie kann auch gemeinsam in die kunterbunten Welten eintauchen.

Allerdings gibt es in der großen Auswahl der Kinderfilme auf Netflix durchaus einige Exemplare, die als echte Highlights hervorstechen. Oft sorgen diese nicht nur für Unterhaltung, sondern zeigen sich zudem als sehr lehrreich und vermitteln den Kleinen wichtige Werte, wie Mut, Zusammenhalt oder Freundschaft.

Welche Kinderfilme auf Netflix unbedingt auf die Must-Watch-Liste gehören, zeigt der folgende Beitrag.

Ab welchem Alter ist Netflix für Kinder grundsätzlich zu empfehlen?

Pauschal lässt sich die Frage, ab welchem Alter Filme auf Netflix für den Nachwuchs geeignet sind, kaum beantworten. Visuelle Reize werden von jedem Kind anders aufgenommen und verarbeitet. So kann ein Sprössling vielleicht schon wesentlich früher mit spannenden Inhalten umgehen als ein anderer.

Die Empfehlung von Experten lautet jedoch, dass Filme den Kindern grundsätzlich erst ab ihrem dritten Lebensjahr zugänglich gemacht werden sollten. In diesem Alter ist es den Kleinen möglich, Geschichten und Bilder zu erfassen und zu verstehen. Außerdem sind sie dann in der Lage, auch spannende Szenen ohne Ängste zu verarbeiten.

Dennoch müssen Eltern immer darauf achten, dass sich die Inhalte als kindgerecht zeigen und keine Gefahr für eine Reizüberflutung der Kleinen besteht. Als Einstieg sind besonders kürzere Filme geeignet, die sich an eine besonders junge Zielgruppe richten. Diese überfordern weder das Sehvermögen noch die Konzentrationsfähigkeit. Eine gute Alternative kann auch darin bestehen, längere Filme in mehreren Etappen anzusehen. Eltern sollten sich auch darüber bewusst sein, dass FSK 0 keine Garantie für kindgerechte Inhalte ist.

Im Folgenden werden die Film-Highlights für Kinder nach der jeweiligen Altersgruppe sortiert vorgestellt.

Filme auf Netflix ab drei Jahren

Chips und Toffel: Chips macht Urlaub

Dieser Film ist lediglich 24 Minuten lang und so ideal für die Kleinsten geeignet. Sie begleiten die Protagonisten Toffel und Chips in ihren wohlverdienten Urlaub, in dem ihnen herunterfallende Kokosnüsse das Leben schwer machen.

Lauras Stern und die Traummonster

Veröffentlicht wurde der Kinofilm “Lauras Stern und die Traummonster” im Jahr 2011. In diesem lernen Laura und Tommy, wie sie mit ihren Ängsten umgehen können. Da das Angst-Thema bei manchen Kindern Sorgen auslösen kann, sollten Eltern diesen Film jedoch erst einmal ohne den Nachwuchs ansehen und dann entscheiden, ob er für ihr Kind bereits geeignet ist.

Paw Patrol: Der Kinofilm

In Paw Patrol erleben die Kleinen viel Action mit der süßen Pfoten-Patrouille. Da der Film eine Länge von 1,5 Stunden aufweist, eignet er sich hervorragend, um ihn in mehrere Etappen zu unterteilen. Das Abenteuer-Feeling beim Ansehen des Films kann dann auch noch dadurch unterstützt werden, dass das Hochbett der Kleinen als Höhle umfunktioniert wird.

Die Oktonauten und der Feuerring

Natürlich werden die Oktonauten zur Hilfe gerufen, wenn die Gefahr besteht, dass Vulkanlava für eine gefährliche Kettenreaktion sorgen könnte. Dabei kommt es vor allem auf Teamwork an.

Filme auf Netflix ab 5 Jahren

Sing

In dem Film Sing versucht Buster Moon, der Koala, sein Theater retten. Dafür veranstaltet er einen Gesangswettbewerb, um mehr Menschen anzulocken. Hier können sich die Kinder an vielen einzigartigen und spaßigen Talenten erfreuen, wie zum Beispiel einem rappenden Gorilla, der Schweine-Mutti Rosia und der Stachelschwein-Dame Ash.

Sams im Glück

Das Sams zählt zweifelsfrei zu den wahren Klassikern unter den Kinderbüchern. 2012 kam “Sams im Glück” auch als Film heraus. Dieser wird nicht nur die Kinder, sondern auch erwachsene Zuschauer auf ganzer Linie begeistern. In der Verfilmung wird der altbekannte Herr Taschenbier langsam selbst zum Sams.

Madagascar

Soll ordentlich gemeinsam gelacht werden, ist der Film “Madagascar” genau das Richtige. Eltern können die recht gruselige Szene mit den Hyänen auch vorspulen, falls diese ihren Kindern Angst bereiten würde. Ansonsten lässt sich gemeinsam mit den vier tierischen Freunden gespannt mitfiebern, wenn sie aus ihrem Heimatzoo in New York ausbrechen, um ein neues Leben in Madagascar zu beginnen.

Filme auf Netflix ab sechs Jahren

Peter Hase

Peter Hase kann keinesfalls nur an Ostern für niedliche Unterhaltung sorgen. Der Film stellt eine gelungene Kombination aus Animation und Realverfilmung dar. Peter Hase hat dabei das Gemüse im Garten von Mr. McGregor im Visier − dieser ist von dem Nagetier-Besuch jedoch alles andere als begeistert.

Asterix im Land der Götter

Mit Asterix und den anderen Galliern sind wahrscheinlich schon die meisten Eltern aufgewachsen, weshalb dieser Film perfekt für einen schönen Familiennachmittag geeignet ist.

Die drei ??? Erbe des Drachen

Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für Die drei ???. Der Kinofilm ist dabei eine Realverfilmung, die aus dem Jahr 2023 stammt und damit recht aktuell ist. Die drei Detektive führt es hier in das gruselige Transsilvanien, um einen Film zu drehen. Plötzlich passieren jedoch zahlreiche mysteriöse Ereignisse in dem Schloss. Zwar verfügt der Film über die Freigabe FSK 6, dennoch könnten sehr sensible Sprösslinge von ihm verängstigt werden.

Bibi und Tina − Voll verhext

Für etwas seichtere Unterhaltung ist der Film “Bibi und Tina − Voll verhext" zu empfehlen. Auch bei diesem handelt es sich um eine Realverfilmung, die keinesfalls nur eingefleischte Bibi und Tina-Fans überzeugen wird.

Der Elefant des Magiers

In diesem Film ist Peter, ein Waisenjunge, auf der Suche nach seiner verschollenen Schwester. Sein Weg führt ihn dabei zu einer mysteriösen Wahrsagerin. Diese gibt ihm den Rat, nach einem Zauberer mit einem Elefanten Ausschau zu halten, der ihn dann zu seiner Schwester führen wird. Allerdings muss Peter zuvor noch drei schwierige Herausforderungen meistern. Der Film begeistert durch seine vielen wunderschönen Szenen, dennoch ist er für Kinder unter sechs Jahren aufgrund seines recht dramatischen Plots nicht zu empfehlen.

Leo

Leo stellt den idealen Film für Kinder im Grundschulalter dar. In diesem geht es um die Eidechse Leo, die bereits 74 Jahre alt ist und somit bereits am Ende ihres Lebens angekommen ist. So möchte Leo seine letzten Tage natürlich keinesfalls in einem langweiligen Terrarium verbringen. Produziert hat diesen Film der beliebte Schauspieler Adam Sandler, sodass für ausreichend Witz und Lacher gesorgt ist.