Open-Air-Kino Saison 2025: Tipps für einen traumhaften Film-Sommer

Rausgehen, die frische Luft genießen und einen tollen Film sehen - das ist in der Open-Air-Kino-Saison 2025 möglich. In vielen verschiedenen Städten können Freunde der guten Unterhaltung in Parkanlagen, an Seen oder am Meer in einzigartiger Atmosphäre Kino-Highlights genießen. Obwohl das Filmvergnügen im Freien einem Kinobesuch im Theater ähnelt, gibt es einige Unterschiede. Wer diese beherzigt, kann auch in diesem Sommer das umfangreiche Programm und sensationelle Blockbuster genießen.