Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, kommt an einem Begriff kaum vorbei: Sleepmaxxing. Gemeint ist damit der bewusste Versuch, den eigenen Schlaf zu optimieren, etwa durch feste Zeiten, ruhige Abendroutinen und ein paar kleine Anpassungen im Alltag. Auf TikTok und Instagram tauschen Nutzer ihre Routinen aus, zeigen Abendrituale und diskutieren, was bei ihnen funktioniert. Auffällig ist vor allem eines: Über das Thema Schlaf wird gerade deutlich mehr gesprochen als noch vor ein paar Jahren.

Was beim Schlafen im Körper passiert

Schlaf gilt allgemein als wichtige Erholungsphase. Der Körper fährt zahlreiche Prozesse herunter. Die Aktivität einzelner Organe verändert sich, und auch Stoffwechselvorgänge laufen anders ab als tagsüber. Die meisten Menschen berichten, sich nach ausreichend Schlaf insgesamt einfach besser zu fühlen. Wie genau sich Schlafqualität langfristig auf einzelne Körperfunktionen auswirkt, wird in der Forschung nach wie vor untersucht.

Die Rolle von Melatonin

Melatonin ist vielen als das körpereigene „Schlafhormon“ bekannt. Es wird in der Zirbeldrüse gebildet und ist an der Steuerung des zirkadianen Rhythmus beteiligt, also des inneren Taktgebers für Wachheit und Schlaf. Die Ausschüttung folgt einem festen Muster: Bei Dunkelheit steigt der Melatoninspiegel an, bei Licht sinkt er wieder ab.

Der zirkadiane Rhythmus steuert den Schlaf-Wach-Zyklus und hängt darüber hinaus mit weiteren körperlichen Abläufen zusammen. Details dazu werden von Schlafforschern und Medizinern laufend weiter untersucht.

Schlaf und Aussehen: Was hinter der Wahrnehmung steckt

Ob sich guter Schlaf sichtbar im Spiegel zeigt, ist von Person zu Person unterschiedlich. Das äußere Erscheinungsbild hängt von vielen Faktoren ab, darunter Genetik, Ernährung, Stresslevel und die individuelle Pflegeroutine. Schlaf allein liefert dafür keine Erklärung.

Trotzdem berichten viele Menschen, sich nach einer durchgeschlafenen Nacht subjektiv frischer zu fühlen, auch äußerlich. Genau dieses Gefühl dürfte mit ein Grund sein, warum Sleepmaxxing gerade so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ein pauschaler Zusammenhang zwischen Schlafdauer und Hautbild lässt sich daraus allerdings noch nicht so ganz klar ableiten.

So sieht Sleepmaxxing in der Praxis aus

Der Trend muss weder kompliziert noch teuer sein. In den meisten Beiträgen dazu geht es um ähnliche Ansätze:

möglichst feste Schlafens- und Aufstehzeiten

ein kühles, dunkles und ruhiges Schlafzimmer

weniger Bildschirmzeit kurz vor dem Schlafengehen

keine schweren Mahlzeiten spät am Abend

entspannende Abendrituale wie Lesen oder leichtes Dehnen

Nicht jeder Hack aus dem Netz ist wissenschaftlich untersucht. Viele der genannten Punkte decken sich aber tatsächlich sehr gut mit dem, was in der Schlafhygiene schon länger als sinnvoll gilt.

Abschließende Worte

Der Name Sleepmaxxing wirkt neu, der Gedanke dahinter ist es aber nicht: dem Körper ausreichend Ruhe zu geben. Ob der Trend hält, was ihm in den sozialen Medien zugeschrieben wird, muss am Ende jeder für sich selbst herausfinden. Ausreichend Schlaf ist allerdings mit Sicherheit in vielerlei Hinsicht hilfreich, um seinen Körper fit und gesund zu halten.