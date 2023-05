Sommerliche Vibes und Inspiration mit „Outer Banks“

In der beliebten Netflix Serie Outer Banks jagt John B. mit seinen Freunden JJ, Kiara, Sarah und Pope einen längst verschollenen Schatz und bringt sich dabei von einer gefährlichen Situation in die nächste. Die Teenager wohnen auf den Outer Banks von South Carolina, deren Vibes Lust auf eine sommerliche Gartenparty machen.

Bereits John B´s Vater suchte nach dem Schatz der Royal Merchant, und John führt die Suche nach dessen Verschwinden weiter. Während in der ersten Staffel nach dem besagten Schatz gesucht wird, werden immer neue Geheimnisse aufgedeckt, und in der aktuellen dritten Staffel suchen die Freunde nach El Dorado, der berühmten Stadt aus Gold.

Zwischen Freundschaft, Liebe und familiären Problemen gehen die fünf viele Risiken ein, um dem Geheimnis des Schatzes und des Verschwindens von J.B.´s Vater auf den Grund zu gehen. Die Story an sich ist vorhersehbar, die Serie verfügt aber über einen sehr speziellen Vibe, der auch viele ältere Zuschauer in seinen Bann zieht. Die Magie der Outer Banks, lange Strände, Surfen, kleine Geschäfte und Restaurants und ein dauerhaft warmes Klima wecken den Wunsch dort sein zu können. Praktische Hartschalenkoffer für eine solche Reise gibt´s aktuell bei Kaufland.

Der Wunsch nach Sommer, lauen Grillabenden mit Freunden und einem kalten Bier kann aber auch hier in Deutschland, wo die warme Jahreszeit nicht mehr lange auf sich warten lassen wird aufkommen, weshalb sich ein Besuch bei Kaufland lohnt. Im neuen Prospekt findet man alles, was man für entspannte Nachmittage und leckere BBQs braucht. Unter dem aktuell angebotenen Doppelsonnenschirm, auf der bequemen Countryside Liege liegen, und auf frisch gegrilltes vom praktischen Landmann Girll warten – kein Problem mit den derzeitigen Angeboten. An regnerischen Tagen bleibt dann immer noch Outer Banks auf Netflix, um den ultimativen Sommer Vibe zu erfahren.