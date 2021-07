"Cold War": Grenzenlose Liebe

„Cold War“ ist die berührendste Liebesgeschichte des Jahres. Die zwölf Jahre umspannende Handlung ist durchdrungen von Höhen und Tiefen, bei denen man sowohl mitleidet als auch mitlacht. Pawlikowski reizt die kurze Laufzeit von 85 Minuten bis zum Maximum aus. Er beschränkt sich auf das Wesentliche in seinen Figuren und gibt dem Zuseher die Möglichkeit, seine eigene Erwartungshaltung mit in den Film einfließen zu lassen. Fragmentarisch werden kurze Ausschnitte aus den jeweiligen Lebensabschnitten gezeigt, die ihre Bedeutung stets im Kontext zueinander entfalten. Kein Satz und keine Geste ist hier zu viel, jede Szene ist auf ihre Essenz reduziert und berührt den Zuseher mit seiner entwaffnenden Ehrlichkeit, die man heutzutage selten in dieser Form im Kino sieht. Nicht trotz aber gerade wegen dieser Reduktion ist „Cold War“ eine hochemotionale Achterbahnfahrt, die dem Publikum nichts anderes übrig lässt, als aktiv am Geschehen teilzunehmen, um die Lücken in der Erzählung zu füllen.

