Deadly Class: Punkige SYFY-Serie über Schule für Auftragskiller

Die Serie spielt im Jahr 1987. Im Mittelpunkt steht der 15-jährige Marcus. Im Waisenhaus, in dem er seit dem schrecklichen Unfalltod seiner Eltern lebte, wurde er missbraucht. Doch irgendwann hat es ihm gereicht. Nach einer Bluttat lebt er nun auf der Straße. Doch der Mord im Waisenhaus hat die Aufmerksamkeit des mysteriösen Master Lin ( Benedict Wong) erregt. Er leitet die geheime Schule King's Dominion, in der die Kinder berüchtigter Berufskiller in der Profession ihrer Eltern ausgebildet werden. Master Li bietet Marcus die Aufnahme in der Schule an. Dort ist er als Underdog unter den elitären Kids ein Außenseiter. Und das kann in der Gesellschaft von pubertierenden Mördern ziemlich gefährlich sein.

"Deadly Class" startet beim US-Sender SYFY am 16. Januar 2019. Wann und bei welchem Sender die Serie in deutscher Sprache zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.