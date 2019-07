Die 8 besten Serien 2018 auf Netflix und 2 herbe Enttäuschungen

"13 Reasons Why", so der Originaltitel, ist wohl die umstrittenste und – ob ihrer möglichen negativen Auswirkungen auf Jugendliche – meist kritisierte Netflix-Serie. Dennoch war die erste Staffel rund um den Selbstmord der Schülerin Hannah Baker eine Erfolgsstory und darüber hinaus auch ein großartiges TV-Drama. Klar, dass eine zweite Staffel folgen musste. Aber was da kommt ist weitgehend entbehrlich. Der ersten Staffel konnte man immerhin noch zugutehalten, dass aufgezeigt wird, wie sehr kleine Gemeinheiten in diesem Alter verletzen können – und dass selbst die kleinsten Verletzungen fatale Folgen haben können.

In der zweiten Staffel scheint die Hauptbotschaft zu sein: "Du bist nicht allein!" Aber leider nicht in einem positiven Sinn der Unterstützung durch Freunde, sondern lediglich in dem Sinne, dass es auch andere gibt, die genauso leiden. Weit und breit kein Versuch, das subjektiv natürlich als dramatisch empfundene Leiden der Teenager-Jahre zu relativieren. Teenager-Dramen ohne Aussicht auf Besserung erscheinen tatsächlich wie das Ende der Welt. Aber auch von der fragwürdigen Botschaft abgesehen: Die 13 Folgen der zweiten Staffel haben ihre Längen und plagen sich sichtlich damit ihre Entbehrlichkeit zu überspielen.



Erwin Schotzger