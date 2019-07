Die besten TV-Serien des Jahres 2017

Zugegeben, kein überraschender Einstieg. Aber "Game auf Thrones" hält das hohe Niveau auch in der vorletzten Staffel, die nicht mehr auf den Büchern von George R. R. Martin beruht. Zwar verläuft das Geschehen in Westeros diesmal bis zum fulminanten Staffelfinale ziemlich geradlinig, aber Enttäuschung darüber ist Jammern auf hohem Niveau – und ändert nichts an der Tatsache, dass die HBO-Serie zum Besten gehört, was die Serienwelt in den vergangenen Jahren zu bieten hatte.

Stranger Things, Staffel 2 ( Netflix)