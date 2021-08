"Schändung" auf Amazon Prime: Die brutalen Spiele der Reichen

Ungleiche Ermittler

Das kleine Team der beiden ungleichen Ermittler erhält diesmal sogar weibliche Verstärkung durch eine Sekretärin, die sich zumindest mit Assad bestens versteht. Aber Mørck ist ohnehin ein Sonderfall und, wie sein Name schon sagt, ein äußerst mörkwürdiger Mensch.

Wenn Nikolaj Lie Kaas nicht ein so guter Schauspieler wäre, könnte diese Rolle leicht zu einer unfreiwilligen Parodie verkommen: der völlig in sich gekehrte grantige Einzelgänger mit dem magenkranken Gesichtsausdruck verbeißt sich so sehr in seine Fälle, dass ihm alles andere gleichgültig wird - vor allem sein körperliches Wohlergehen; da kommt sein persisch stämmiger Kollege und Freund gerade recht, der ihn immer noch vor den äußersten Akten der Selbstzerstörung zurückhalten kann.