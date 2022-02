"Die Sch'tis in Paris" auf ServusTV: Dany Boon blödelt weiter

Die richtige Stimm-ung

Wirklich nicht zu beneiden sind alle, die an der Synchronisation dieses Films mitwirken. Welchen Dialekt werden sie wohl für die französische Mundart wählen? Lassen sie die Sch`tis im breitesten Berlinerisch quasseln oder verpassen sie ihnen einen Vorarlberger Zungenschlag, weil das nun einmal unsere Sch’tiberger sind? Auf jeden Fall verliert der Film dadurch bestimmt sehr viel von seinem Charme und sollte unbedingt in der Originalfassung gesehen werden. Schließlich bekommen wir ungefähr in der Halbzweit sogar einen Crashkurs in Sch’tiisch geboten.