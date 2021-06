"San Andreas" auf Amazon Prime: The Rock ist erdbebensicher

Autounfall zum Auftakt

Bevor die große Katastrophe jedoch richtig einsetzt, gibt es zum Auftakt des Films noch einen kleinen aber spektakulären Autounfall: durch Steinschlag von der Bergstraße abgedrängt, stürzt ein Wagen holterdipolter in den Abgrund und bleibt auf wundersame Weise in der senkrechten Felswand haften; und da schwirrt auch schon der Rettungs-Helikopter mit „"The Rock"“ Johnson am Steuerknüppel an, um bei einem tollkühnen Manöver die unverletzte Autolenkerin zu bergen.

Wer nun etwa glaubt, die ersten fünf Minuten hätten schon genügend Unwahrscheinlichkeiten geboten, wird schnell eines Besseren belehrt, denn sobald erst mal die Erde zittert, treten die Gesetze der Überlebenslogik völlig außer Kraft.