"Birdman" auf Disney+: Ein Mann mit seinem ganz privaten Vogel

Keatons Comeback

Diesem Mann ist alles zuzutrauen! Ebenso wie seinem Darsteller Michael Keaton, dessen persönlicher ‚Birdman‘ vor zwei Jahrzehnten eigentlich ‚ Batman‘ geheißen hat. Um ihn war es in Jahren vor diesem Werk ziemlich still geworden, doch dann bescherte ihm dieses unglaublich ambitionierte Projekt von Alejandro G. Iñárritu ein sensationelles Comeback: Hier kann er wirklich zeigen, was in ihm steckt.

Die Dreharbeiten stellten zudem eine ganz spezielle Herausforderung an Präzisions-Arbeit dar, denn der Regisseur wollte den Anschein erwecken, der ganze Film bestehe aus einer einzigen langen Einstellung; nur gegen Ende gibt es ein paar „offizielle“ Schnitte, während wir von den vorhergehenden dank trickreich-geschickter Inszenierung nichts mitbekommen.

Gedreht wurde nicht nur auf der Bühne eines echten Broadway-Theaters statt, sondern auch backstage in den Garderoben und labyrinthischen Korridoren, und einige aufregende Szenen führen uns sogar in die bei Tag und Nacht gleichermaßen pulsierenden Straßen New Yorks. So erleben wir die fieberhafte Hektik der gestressten Schauspieler und ihre rapiden Stimmungswechsel gleichsam hautnah mit. Selten zuvor wurde die Psyche eines Künstlers, in der Größenwahn und Minderwertigkeitskomplexe eng beisammen liegen, dermaßen anschaulich nach außen gestülpt.

10 von 10 vergoldeten -– wenn auch etwas zerzausten - –Vogelfedern.

"Birdman" ist derzeit auf Disney+ Star verfügbar.