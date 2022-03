"Jupiter Ascending" auf Amazon Prime: Ödes Sternenmärchen

Tatum als surfender Klonkrieger

Da ihr die weit-entfernten Verwandten dummerweise nach dem Leben trachten, kommt ein genetisch manipulierter Ex-Soldat in Channing Tatums Gestalt mit Spezialschuhen angeflogen (er selber nennt das „Surfen“) und haut sie in den folgenden zwei Stunden - auf der Erde und im All und einfach all überall - aus jeder noch so großen Notlage wieder heraus. Gut so! Schließlich hat sie ständig das Pech, irgendwo hinunterzustürzen, aber weil eh immer gleich der surfende Klonkrieger vorbeirauscht und die Arme ausbreitet, kann sie sich unbesorgt auch aus der höchsten Höhe fallen lassen. Uns wird das zweifellos sehr viel früher langweilig als ihr.