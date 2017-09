Einladung zum Testscreening: "Die Wunderübung"

Anfang 2018 wird Michael Kreihsls neuer Film "Die Wunderübung" nach dem Theaterstück von Daniel Glattauer in unsere Kinos kommen. In den Hauptrollen glänzen Aglaia Szyszkowitz, Devid Striesow und Erwin Steinhauer.

Ihr habt allerdings bereits jetzt Gelegenheit, Euch einen Eindruck von dem Film zu verschaffen - und zwar bei einem Testscreening im Votivkino am 18. Oktober um 20:00.

30x2 Karten stehen zur Verfügung und Ihr müsst folgendes tun, um Euch anzumelden:

bis 13. Oktober ein Mail an [email protected] schicken, in dem Ihr Name und Alter von Euch und Eurer Begleitperson angebt, damit ein möglichst ausgewogenes Publikum zusammengestellt werden kann.

Wichtig für die Veranstalter wäre auch zu wissen, ob Ihr schon Daniel Glattauers Theaterstück gesehen habt.