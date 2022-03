"Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1" auf ATV: Zauber-Finale

In einer anderen Sequenz wechselt der Film sogar zur Animation, um das ‚Märchen von den drei Brüdern‘ zu erzählen, das erklärt, wie die Heiligtümer des Todes in die Welt gekommen sind. Man spürt in jeder Sekunde die Sorgfalt und Begeisterung, mit der hier gearbeitet wurde.

Bei diesem erfreulichen Ergebnis lässt man sich die aus der Zweiteilung des Films entstehende Hinhaltetaktik gerne gefallen. Immerhin ging dadurch erstaunlich wenig von der verwickelten Buchhandlung verloren und „jedes ‚i‘ bekommt seinen Punkt, jedes ‚t‘ seinen Strich“ (um es mit den Worten von Produzent David Barron auszudrücken) – was bedeutet, dass der Name HarrI PoTTer absolut korrekt geschrieben werden kann.

"Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1" ist am 28.März auf ATV um 20:15 zu sehen.