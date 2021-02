"The Danish Girl" auf Netflix: Transgender Dame der 1930er Jahre

Das Filmplakat von Tim Hoopers neuestem Historiendrama bildet zwei Frauen in vertrauter Pose ab und obwohl so mancher vielleicht die "Ex-Machina“-Darstellerin Alicia Vakander erkennen kann, fragt man sich, wer denn wohl die zweite Dame auf dem Poster sein soll. Die kommt einem doch irgendwie bekannt vor… Allerdings! Bloß handelt es sich nicht um ein sommersprossiges, rothaariges Mädchen, sondern um Oscar-Preisträger Eddie Redmayne, der in "The Danish Girl“ eine der wichtigsten Transgender-Pionierinnen aller Zeiten verkörpert.