"A Fall From Grace": Eine große Liebe mit tödlichen - und unlogischen - Konsequenzen

Allerlei Wendungen

„A Fall From Grace“ spielt in einer Black Community. Da drängt sich natürlich die Frage auf, ob die Hautfarbe einen Unterschied macht. Sobald man sich das amerikanische Justizsystem und die Ausübung von Polizeigewalt ansieht, wäre es naiv, das Gegenteil zu behaupten. Trotzdem geht es hier nicht darum, Missstände aufzudecken oder die US-Rechtsprechung anzuprangern. Der Fall Grace Waters ist kein Justizskandal, sondern eine private Tragödie über betrogene Hoffnungen und das Böse im Menschen. Doch auch das ist nur ein Teilaspekt in diesem verworrenen Drehbuch. Im letzten Drittel kommt das das Rätsel einer fehlenden Leiche hinzu (ein wichtiger Umstand, der uns bisher vorschwiegen wurde); Jasmine versucht sich als weiblicher Perry Mason, um Grace vor Gericht zu verteidigen - allerdings läuft das gar nicht so gut, denn die unerfahrene Anwältin trifft eine Fehlentscheidung nach der anderen (man leidet beim Zusehen wirklich mit); und schließlich erwartet uns noch eine große Überraschung zum Finale, als Jasmine den Fall nicht etwa durch Können sondern durch puren Zufall löst.