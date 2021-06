"A Quiet Place 2"-Filmkritik: Es geht leise und unlogisch weiter

Erst Trennung, dann Lebensgefahr

Doch auch dort ist ihr Bleiben nicht von langer Dauer. Obwohl sie nur vier Personen und ein Kleinkind sind, bringt es diese kleine Gemeinschaft fertig, sich – so unklug wie möglich – in alle Winde zu zerstreuen. Die folgende, kaum wirklich überzeugende Handlung besteht nur darin, dass jede/r von ihnen unabhängig voneinander in Lebensgefahr gerät.

Nehmen wir etwa das gehörlose Mädchen Regan (Millicent Simmonds): Sie hat ja bereits im ersten Teil entdeckt, wie man die Kreaturen durch eine Kombination aus Hörgerät und Radiowellen besiegen kann. Nun bricht sie auf, um die Menschheit zu retten. Dummerweise scheint sie aber das genaue Gegenteil zu bewirken, denn überall, wo sie auftaucht, bringt sie es unabsichtlich fertig, die Grüppchen der wenigen Überlebenden weiterhin zu dezimieren, weil immer neue Monster angelockt werden.

Außerdem hat Drehbuchautor Krasinksi wohl eine ausgeprägte Vorliebe für Fußverletzungen: Während Evelyn nach ihrem Nageltritt in Teil eins ohnehin noch durch den Film humpelt, wartet ein ausgelegtes Fußeisen nun darauf, über einem anderen Bein zuzuschnappen und neue Schmerzen zu verursachen.