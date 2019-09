"Ad Astra - Zu den Sternen": Brad Pitt surft durch den Weltraum

Auf der Suche nach dem Vater

Bei der Aufklärung dieses beunruhigenden Phänomens spielt Astronaut und Raumfahrt-Ingenieur Major Roy McBride ( Brad Pitt) eine Schlüsselrolle. Sein Vater ( Tommy Lee Jones) ist vor drei Jahrzehnten auf der Suche nach außerirdischem Leben ins All gestartet und etwas später, als er sich gerade in Neptunnähe befand, brach jeglicher Kontakt zu ihm und seiner Crew ab. Hat der verschollene Papa womöglich in der Zwischenzeit etwas angestellt, wodurch die Stabilität unseres Sonnensystems in Gefahr gerät? Um das herauszufinden, wird sein Sohn auf eine Mission geschickt, die ihn zunächst auf den Mond und danach zum Mars führt, wo für ihn eigentlich Endstation sein sollte, nachdem er eine Botschaft an den Vater abgeschickt hat. Doch so leicht lässt sich der einzelgängerische Astronaut nicht aufhalten und sitzt schließlich allein in einer Rakete Richtung Neptun. Diese Expedition an den Rand unseres Sonnensystems und die Konfrontation mit dem verehrten und gefürchteten Vater wird für ihn zugleich eine Entdeckungsreise in sein eigenes Inneres.