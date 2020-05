"After Life": Ricky Gervais als liebenswerter Zyniker auf Netflix

Streamingdienste haben offenbar eine Schwäche für große Komödianten. Vor ein paar Jahren wurde Woody Allen von Amazon unter Vertrag genommen und lieferte wenig später die sechsteilige Miniserie „Crisis in Six Scenes“. Leider bekam es Amazon dann mit der Angst zu tun und die Zusammenarbeit mündete in einem unschönen Gerichtsprozess. Netflix geht mit der Wahl von Ricky Gervais da schon auf Nummer Sicher, denn dieser Mann wird wohl keine moralischen Bedenken erregen. Als Autor, Regisseur und Hauptdarsteller erzählt Gervais mit „After Life“ die tragikomische Geschichte eines traurig-wütenden Mannes, der nach dem Krebstod seiner Frau in eine existenzielle Krise gerät, mit Selbstmord liebäugelt und die Menschen durch schonungslose Offenheit - man könnte es auch Zynismus nennen - vor den Kopf stößt. Selbst seine engsten Freunde verschont er nicht mit sarkastischen und durchaus verletzenden Bemerkungen.