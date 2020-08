"After Truth" (im Kino): Eine streitbare Beziehung – nun mit etwas mehr Sex

„After Truth“ folgt auf „After Passion“ und man fragt sich, welche After-Ereignisse da noch auf uns warten. Die Teenie Version von „Fifty Shades of Grey“ ist im ersten Teil ja kaum über jungendfreies Petting hinausgekommen und nachdem Tessa (Josephine Langford) zuletzt eine unerfreuliche Wahrheit über den angehimmelten Hardin (Hero Fiennes Tiffin) erfahren musste, scheint es mit der großen Liebe überhaupt vorbei zu sein. Aber das sollte man nicht so ernst nehmen, denn auch die erwachsenen Vorbilder Anastasia und Mr. Grey hatten sich am Ende ihres ersten Film-Teils miteinander verkracht und waren trotzdem bereits wenige Minuten nach Beginn des zweiten wieder ein Paar.