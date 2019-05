"Aladdin": Guy Ritchie lässt den Geist aus der Lampe

Eintritt in die orientalische Wunderwelt

An der Story selbst haben die Autoren John August und Ritchie nicht viel geändert: der Straßenjunge und Langfinger Aladdin ( Mena Massoud aus der Amazon-Produktion „ Jack Ryan“) lernt Prinzessin Jasmin ( Naomi Scott) kennen, als sie inkognito durch ihre Residenz streift und weil er sie zunächst für eine Hofdame hält, verschafft er sich nachts Einlass in den Sultanspalast. Doch die entstehende Romanze wird durch den bösen Ratgeber Dschafar (Marwan Kenzari) unterbunden, denn der braucht den flinken Aladdin für einen gefährlichen Einsatz in der Schatzhöhle, wo die Wunderlampe lagert. Und so nimmt alles den bekannten Verlauf: Aladdin rubbelt bald an der Lampe und ein gigantischer blauer Will Smith erscheint, um ihm drei Wünsche zu erfüllen. Wobei in diesem Dschinni ein echter Entertainer steckt, denn er legt mit überraschender Vielseitigkeit gleich eine erstklassige Showeinlage hin. (Verständlich: nach 1000jähriger Gefangenschaft würde schließlich mit jedem das Temperament durchgehen.)