"Als wir tanzten": Tanzen gegen Homophobie

Proteste

Der Regisseur Levan Akin hat georgische Wurzeln und ist in Schweden geboren und aufgewachsen. "Als wir tanzten“ ist sein dritter Spielfilm und sein erstes georgisches Projekt. Die Dreharbeiten fanden in Tiblis statt, wo man vorgab, einen thematisch völlig anderen Film zu drehen, um Auseinandersetzungen mit den Behörden und der Bevölkerung zu vermeiden. Das Drama feierte seine Premiere in einer Nebensektion der Filmfestspiele von Cannes und erhielt dort großen Zuspruch. Die Premiere in Georgien wurde jedoch von Protesten und Ausschreitungen begleitet. Nationalistische und orthodoxe Gruppierungen versammelten sich zu Hunderten vor den Aufführungsorten, um die Vorführung zu verhindern. Bei den Protesten wurden 27 Menschen festgenommen. Der Film konnte dennoch gezeigt werden.