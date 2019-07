"Assassination Nation": Der schrille Teenie-Thriller ist ein B-Movie-Juwel

Ganz so krass kommt es dann doch nicht, aber schon blutig. Noch um das Jahr 2000 herum wäre "Assassination Nation" wahrscheinlich ein ähnlicher Aufreger gewesen wie "Natural Born Killers" im Jahr 1994, nur dass der blanke Horror des Films nicht verständlich gewesen wäre in einer Zeit vor allgegenwärtigen Smartphones und Plattformen wie Facebook, WhatsApp, Instagram und Youtube. Heute regt hingegen das Ende der Privatsphäre, Vorverurteilung, Hetze und Hass im Internet offenbar keinen mehr auf. Stattdessen mokierte sich so mancher Kritiker darüber, dass der Mittdreißiger Levinson die Jugendsprache ja gar nicht authentisch einfangen könne, als ob das nicht schon immer genau so gewesen wäre. Vor allem aber schießt diese Kritik am Wesentlichen vorbei.

Regisseur und Drehbuchautor Jim Levinson geht die Sache zum Glück etwas anders an. Er hat keine tiefgründige Charakterstudie gemacht, keine Jugend- oder Milieustudie, kein Sozialdrama, aber auch keinen Thriller im typischen Erzählstil Hollywoods. "Assassination Nation" ist ein unterschätzter Rohdiamant, ein modernes B-Movie im Style des 21. Jahrhunderts.

Levinson hält sozusagen keine schöne Rede. Nein, der Mann schreit uns mit einem Megaphon direkt ins Gesicht. Schon die Erzählweise ist – zumindest anfangs – anstrengend: Mit Split- und Handy-Screens sowie Textnachtrichten wird versucht den digitalen Lifestyle der 18-jährigen Charaktere einzufangen. Die Helden sind Frauen, noch dazu eine Teenager-Göre mit dunklen, unsympathischen Seiten. Das ist extrem enervierend. Nerven-auf-reibend!