"Ausgrissn! In der Lederhosen nach Las Vegas": Ein Reisedoku- und Fiktionserlebnis

Das unsichtbare Kamerateam

Die Wittmanns spielen gerne mit Klischees und hinterfragen den Sinn eines Roadmovies oder weisen bei einer nächtlichen Rast darauf hin, dass so ein Lagerfeuer im Film wesentlich schöner sei als in der stinkenden Realität. Wenn die beiden aber schon so transparent sein wollen und immer wieder Stilbrüche einbauen, hätte man doch auch das begleitende Kamerateam in die Handlung integrieren können - so wie das ihr Landsmann Walter Sedlmayr einst in seinen legendären Reisedokus getan hat. Stattdessen wird die Fiktion aufrechterhalten, dass die Brüder ganz allein in den Weiten der USA unterwegs sind, mit allen Widrigkeiten zu zweit fertig werden müssen und bloß für sich selber ein Doppelzelt aufbauen oder ein Lagerfeuer entfachen. Haben die Kameraleute etwa in einem Wohnwagen übernachtet oder im nächstgelegenen Motel eingecheckt? (Nur der Nachspann gewährt einen kurzen Blick hinter die Kulissen.)