„Beach Bum“: McConaughey und Snoop Dog im Drogenrausch

Sieben Jahre nach seinem fulminanten Erfolg „Spring Breakers“ kommt der neue Film von Skandalregisseur Harmony Korine in unsere Kinos. Der Grund für die Pause lag laut dem Regisseur und Drehbuchautor daran, dass er lange gebraucht habe um herauszufinden wo unsere Kultur gerade stehe. Wie schon in seinem letzten Werk zeigt Korine auch hier wieder Freigeister, Drogenkonsum und viel nackte Haut. Leider kommt die mit etlichen Stars besetzte Komödie nicht ansatzweise an seinen Vorgänger ran.

Koksender Papagei