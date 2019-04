„Birds of Passage“: Ein Land versinkt im Drogensumpf

Ciro Guerra und Christina Gallego erhielten für ihre letzte Zusammenarbeit beim historischen Film „Der Schmane und die Schlange“ eine Oscar-Nominierung und schafften es dieses Jahr mit ihrem neuen Werk in die engere Auswahl. Das Regieduo schafft es gekonnt mit Genrekonventionen zu spielen und einen frischen Wind in den von Hollywood perfektionierten Gangsterfilm zu bringen. Man scheint die Geschichte von „Birds of Passage“ schon ein dutzend Mal gesehen zu haben aber den Filmemachern gelingt es fast in jeder Szene mit überraschenden Wendungen neue erzählerische Wege zu gehen.

Marodes System