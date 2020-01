"Bis dann, mein Sohn": Ein-Kind-Politik mit Folgen

Am Anfang überzeugt das Drama vor allem auf visueller Ebene, auch wenn man noch nicht genau weiß, in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln könnte, wird man sofort in den Bann der eindrucksvollen Bilder der chinesischen Landschaft gezogen. Kaum waren die Figuren noch von Sand und Steppen umgeben, schon stehen sie vor dutzenden Wolkenkratzern und modernen Transportmitteln. Die Genialität dieses Epos liegt vor allem im gekonnten Umgang mit den krassen Gegensätzen der chinesischen Gesellschaft.

Trilogie