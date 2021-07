"Black Widow" im Kino: Furioser Abgesang auf eine Marvel-Heldin

Auffrischung des Marvel-Wissens

Die eigentliche Handlung von Cate Shortlands Film ist ins Jahr 2016 verlegt und es kann nicht schaden, sich zur Vorbereitung noch einmal "Avengers: Civil War" anzuschauen, denn genau dort nimmt "Black Widow" die Erzählung wieder auf.

Natasha ist in Norwegen untergetaucht, als sie auf spektakuläre Weise einen Koffer mit wichtigem Inhalt zugespielt erhält, der sie schließlich nach Budapest – oder in Johnassons Aussprache Budapescht – führt. Dort erwartet sie die Auffrischung einer lange zurückliegenden Bekanntschaft, und wie es sich für eine Superheldin gehört, findet diese Begegnung zunächst in heftiger Kampfform statt.