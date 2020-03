"Buñuel im Labyrinth der Schildkröten": Ein animiertes Stück Filmgeschichte

Ein Mann mit vielen Problemen

Regisseur Salvador Simó inszeniert dieses faszinierende Kapitel der Filmgeschichte unter Anlehnung an die gleichnamige Graphic Novel von Fermín Solís als ungewöhnlichen Animationsfilm, in dem auch echtes Filmmaterial vom damaligen Dreh integriert wurde. Außerdem ist Buñuels Kindheit ein wichtiges Thema. So erleben wir, wie er bereits in frühester Jugend die Liebe zur theatralischen Inszenierung entdeckt, weil er mit Hilfe einer Laterna Magica eine Vorstellung für seine Altersgenossen gibt, und die Kinder durch vergrößerte Schattenrisse von Insekten verschreckt. Buñuel erscheint als schwieriger Charakter, der ständig von Alpträumen geplagt wird, in denen es entsprechend chaotisch zugeht. Zugleich fühlt er sich in einem permanenten Wettkampf mit Salvador Dali verwickelt und will unbedingt beweisen, dass nur er der einzig wahre Surrealist ist. Obendrein leidet er unter einem Profilierungsdrang: er hat immer den Eindruck sich gegen seinen bereits verstorbenen Vater durchsetzen zu müssen, von dem er sich nicht anerkannt fühlte. So ein Vaterkomplex kann aber auch ganz hilfreich sein, denn womöglich haben wir es ihm zu verdanken, dass Buñuel zu einem der wichtigsten Regisseure des 20. Jahrhunderts geworden ist.

4 von 5 Männern in Nonnenkleidern