"Captain Marvel": Fulminanter Auftritt der ersten Marvel-Superheldin

Gleich als Erstes telefoniert die pflichtbewusste Kree-Kriegerheldin (so ihre Selbstbezeichnung) nach Hause. Viel effizienter als E.T., indem sie jedes Festnetztelefon in ein intergalaktisches Walkie-Talkie verwandelt. Ihre Einheit macht sich sofort auf den Weg zur Erde, doch die Skrulls sind schon da.

Kurz versucht sie noch den beiden S.H.I.E.L.D.-Agenten Nick Fury ( Samuel L. Jackson) und Phil Coulson ( Clark Gregg) die Lage mit den fiesen Gestaltwandler-Aliens zu erklären. Aber Superhelden und Aliens sind für Fury und Coulson Mitte der 90er-Jahre noch Fantasy und Science-Fiction. Dafür ist einfach keine Zeit.

Zum Glück hat Fury schon während der ersten Verfolgungsjagd (und einer von mehreren cineastischen Referenzen des Films: in diesem Fall "French Connection") seinen persönlichen Alien-Erstkontakt. Somit wäre das auch geklärt. Fury und die (erste) Superheldin machen sich auf die Suche nach einer Frau, die Carol aus ihren Träumen kennt und hinter der auch die Skrulls her sind. Von ihr wird sie später ihren ikonischen Namen ableiten.