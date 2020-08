"Corpus Christi": Ein falscher Priester rettet das Dorf

Daniel sitzt seit geraumer Zeit in einer Jugendstrafanstalt fest. Dort hat er zum Glauben gefunden und assistiert dem Gefängnispfarrer bei seinen Prädigten. Als er auf Bewährung freikommt, möchte er ins Priesterseminar, doch auf Grund seiner kriminellen Vergangenheit, ist es unmöglich für ihn diesen Weg zu gehen. Als Rehabilitierungsmaßnahme wird er in ein kleines Dorf geschickt, in dessen örtlichem Sägewerk er beschäftigt werden soll. Als er der kleinen Dorfkirche kurz vor seinem Arbeitsantritt einen Besuch abstattet, beschließt er kurzer Hand sich als neuer Priester abzugeben. So absurd dass auch klingen mag – es klappt!