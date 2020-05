"Dangerous Lies": Eine gefährliche Erbschaft als missglückter „Riverdale“-Ableger

TV-Qualitäten

Durch die Wahl von Camila Mendes soll zweifellos eine Art „Riverdale“-Stimmung erzeigt werden und das Werk wäre gern ein Mystery-Thriller für jüngeres Publikum. „Dangerous Lies“ erinnert allerdings eher an einen typischen TV-Film, und tatsächlich ist Regisseur Michael M. Scott ein echter Veteran in dieser Sparte, der seit den 80er Jahren ausschließlich fürs Fernsehen gearbeitet hat, bis ihn nun Netflix mit dieser Produktion betraute. Daher setzt er die Story sehr routiniert in Szene, kann aber am missglückten Drehbuch auch nichts ändern. Hier wird angestrengt versucht, eine reichlich vorhersehbare Story durch immer weitere Wendungen am Laufen zu halten, damit wir das Interesse nicht verlieren; doch dabei verabschiedet sich die Logik ziemlich bald. Eine Figur, die Katie nahesteht, zieht durch ihr Verhalten immer mehr Verdachtsmomente auf sich und andere Personen kommen zu Tode. Die dramatischen Ereignisse häufen sich schließlich derart, dass man das Lachen kaum noch zurückhalten kann; vor allem, weil das Ganze wenig Sinn ergibt.