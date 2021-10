"Das Ritual" auf Netflix: Anthony Hopkins vom Teufel geholt

Den Teufel im Leib

Welcher Teufel hat Hopkins bloß geritten, diese Rolle anzunehmen? Vielleicht wollte er seiner Galerie an bösen Charakteren (von Hitler bis Hannibal) noch einen richtigen Satansbraten hinzufügen. Max von Sydow erledigte einst in "Der Exorzist" seine ähnliche Aufgabe als austreibende Kraft erheblich stilvoller, aber dem rückte der Teufel auch nicht inwendig zu Leibe. Ein mit Gesichtsprothesen auf besessen zurechtgemachter Hopkins hingegen zeigt erst auf seine alten Tage, was wirklich in ihm steckt. Die Szenen, als das Böse auf Untermiete in seinem Körper wohnt, gehören natürlich zu den besten und haben eindeutig hohen Unterhaltungswert. Doch zusehends von der seelischen Belastung geschwächt, zählt Hopkins zuletzt nur noch darauf, dass ihm ein möglichst geistesabwesendes Vor-sich-Hinstarren eine Aura des Geheimnisvollen verleiht.

Wenn er schon sonst nicht preiswürdig ist, hat der Film zumindest einen Spezialpreis für die deprimierendste Innenausstattung verdient. Alle Wohnräume sind in niederdrückenden Brauntönen gehalten und in diffuses Dämmerlicht getaucht; wohl um zu unterstreichen, wie ernst es in dieser exorzierenden Profession zugeht.

Dadurch werde ich zu schwarzseherischen 2 Punkten auf meiner 5-stelligen Filmbesessenheits-Skala demotiviert.

"Das Ritual" ist derzeit auf Netflix verfügbar.