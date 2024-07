Allein die Eröffnungsszene, in der wir sehen, was Deadpool mit einem Kollegen, den er bisher noch nie persönlich getroffen hat, alles anstellt, ist gleichermaßen respektlos wie saukomisch – und für viel Beteiligten zugleich äußerst schmerzhaft (aber sie müssen zum Glück nicht lange leiden, weil sie der Tod rasch erlöst).

Deadpool und Wolverine sorgen für eine Altersfreigabe ab 16

Der meist schlechtgelaunte Klauenmann hat zwar bereits 2017 in "Logan" das Zeitliche gesegnet, aber wer bleibt bei Marvel schon endgültig tot? In einem Deadpool-Film muss man sowieso mit allem rechnen und wenn dann auch noch das Multiversum mit seinen unzähligen Möglichkeiten hineinspielt, bricht der völlige Wahnsinn los. Zur Handlung nur so viel: Deadpool bekommt es mit der TVA zu tun (eine kurze Nachhilfestunde bei "Loki" kann nicht schaden) und erfährt, dass seine Welt, in der Wolverine eine wichtige Funktion ausgeübt hat, dem Untergang geweiht ist.

Das will er nicht akzeptieren und sucht sich einen anderen Wolverine, mit dem er den Kampf gegen die Zeit aufnehmen kann. Bis sich das neue Duo aneinander gewöhnt hat, dauert es allerdings etwas, und die beiden können gar nicht oft genug übereinander herfallen; nicht etwa aus Liebe, sondern weil sie sich gegenseitig an die Gurgel wollen. Was sie alles miteinander anstellen, wird mit großer Freude am Detail gezeigt – und irgendeinen Grund muss es ja geben, weshalb der Film erst ab 16 freigegeben ist.