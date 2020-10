"Der Bär in mir": Meister Petz in Tatzennähe

Bären als Grasfresser

Die größte Überraschung besteht wohl für uns zunächst darin, dass die Bären, kaum aus dem Winterschlaf erwacht, in ganzen Rudeln zusammenkommen, um auf den Wiesen Gras zu rupfen. Ein Anblick, der eigentlich an Kühe auf unseren Almen erinnert. Die vegetarische Riedgrasnahrung dient aber bloß zur Überbrückung, bis die begehrten Lachse als Hauptgericht eingetroffen sind. Dann bricht für die Grizzlies ihre beste Zeit an: sie futtern sich mit Lachsfleisch voll und sind zuletzt so wählerisch geworden, dass sie nur noch die fettreichsten Fischteile - also Kopf und Haut - fressen.