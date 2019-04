"Der Fall Collini": Mehr als nur ein Tatort

Spannender Subtext bleibt zu zahm

M’Barek hätte wohl das Zeug dazu, aber auch er macht den Film letztlich nicht interessanter. Immerhin bringt der „Fack Ju Göhte“-Star in der Hauptrolle eine interessante Ebene ein, die im Buch gar nicht vorkommt: Der junge Rechtsanwalt Caspar Leinen ( M’Barek) ist – anders als im Buch – Halbtürke. Dadurch erhält die Frage danach, wie es mit der Gerechtigkeit in Deutschland steht, einen zusätzlichen Subtext. So hätte das eigentliche Thema sogar entstaubt werden können, hätte eine brennende Aktualität erhalten. Zumindest von der Idee her. Doch leider gibt sich Kreuzpaintner damit zufrieden, die Geschichte sehr routiniert, in schönen Bildern, aber gänzlich ohne Überraschungen umzusetzen. Im Endeffekt werden beide Ebenen – die historische und die aktuelle – zu zahm abgehandelt. Ein wenig mehr Mut zur Provokation hätte nicht geschadet.

Aus der ambitionierten Literaturverfilmung ist daher leider nicht viel mehr als ein schön anzuschauender "besserer Tatort" geworden. Im Kino kann man aber mehr erwarten.