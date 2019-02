"Der Goldene Handschuh": Ein armes Monster tötet zu Schlagermusik

Fritz Honka

Dieser Mann wirkt wie der Glöckner von Notre-Dame oder wie einer dieser Assistenten von wahnsinnigen Wissenschaftlern in alten Horrorfilm: er ist ein kleinwüchsiger buckliger, hinkender Mann mit deformiertem Gesicht, schielendem Auge, höckeriger Nase, schlechtem Gebiss und Sprachfehler. Bei Frauen hat er keinen Erfolg („Den würd‘ ich nicht mal anpissen, wenn er brennt“, meint eine Kneipenbesucherin, als Honka ihr einen ausgeben will), aber da gibt es die obdachlosen Alkoholikerinnen und Gelegenheitsprostituierten, die nur allzu gerne bereit sind, Honka in dessen verlotterte Dachgeschoßwohnung zu begleiten, wo die Wände mit Fotos nackter Frauen austapeziert sind, auf dem Sofa Kinderpuppen sitzen und vom Plafond Duftbäumchen hängen, um den fürchterlichen Gestank von verrottendem Fleisch zu überdecken. (Schuld am Geruch sind laut Honka natürlich „diese griechischen Gastarbeiter“ aus der Wohnung unterhalb.) Der Mann ist nicht fähig, seine Gefühle normal zu zeigen - wenn er dann obendrein zu viel Alkohol intus hat und impotent bleibt, wird er aggressiv, fällt wie ein Raubtier über die Frauen her, beginnt zu prügeln und zu morden. Als unerreichbares Wunschbild hat er ein halbwüchsiges Mädchen vor Augen, das mit einem Schulfreund durch die Gegend zieht, schließlich auch im „Goldenen Handschuh“ landet und dadurch unwissentlich in große Gefahr gerät. Es gibt allerdings auch Frauen, die Honkas Mordwut entgehen und in einer Szene wird deutlich, dass die Heilsarmee tatsächlich Gutes leisten kann.