"Der Junge muss an die frische Luft": Kindheit als Melancholie

Beklemmende Kindheit in den 70er-Jahren

Der kleine Hans-Peter wohnt mit seinen Eltern Margret und Heinz sowie seinem älteren Bruder Matthes zunächst bei Oma Bertha am Land, später dann bei Oma Anne und Opa Willi in Recklinghausen. Düstere Wolken ziehen in seiner Kindheit mit der zunehmenden Depression seiner Mutter auf. Der Vater ist meist unterwegs auf Montage, die Mutter zuhause überfordert. Der kleine Hans-Peter entwickelt ein Talent, seine Mutter zum Lachen zu bringen, scheitert aber letztlich daran sie zu retten.

Seichte Aufreihung von Impressionen

Regisseurin Caroline Link, die immerhin 2003 für "Nirgendwo in Afrika" den Oscar für den Besten fremdsprachigen Film bekam, inszeniert letztlich nur eine seichte Aneinanderreihung von Impressionen einer Kindheit in den 1970er-Jahren. Das liegt wohl nicht nur an der wenig strahlenden Besetzung, sondern vor allem an der fehlenden Erzählkraft des Drehbuches. Der Film plätschert in ständiger Melancholie dahin. Traurige und beklemmende Momente dominieren. Die wenigen lustigen Momente sind nicht wirklich komisch, sondern bringen bestenfalls jene zum Schmunzeln, die in den 70er-Jahren aufgewachsen sind.