"Der Salzpfad" von Regisseurin Marianne Elliott (58) startet am 17. Juli in unseren Kinos.

Worum geht es in "Der Salzpfad"?

Der Film erzählt die bewegende Geschichte von Raynor "Ray" (Anderson) und Moth Winn (Jason Isaacs), einem Ehepaar in den Fünfzigern, das nach einem verlorenen Gerichtsverfahren nicht nur sein Zuhause, sondern auch seine gesamte Existenzgrundlage verliert. Hinzu kommt die Diagnose einer unheilbaren, neurodegenerativen Erkrankung bei Moth, die ihm das Gehen zunehmend erschwert. In ihrer Verzweiflung und ohne Perspektive packen die beiden ihr letztes Hab und Gut in Rucksäcke und machen sich auf, den über 1.000 Kilometer langen South West Coast Path an der englischen Südküste zu Fuß zu bewältigen.

Mit Zelt und wenigen Vorräten schlagen sie sich durch eine atemberaubende, aber auch herausfordernde Landschaft. Unterwegs begegnen sie Vorurteilen, Ablehnung und sozialer Kälte, finden jedoch auch Trost in der Natur und in Begegnungen mit hilfsbereiten Menschen.