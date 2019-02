" Der verlorene Sohn": Therapie für Homosexuelle

Die großartigen schauspielerischen Leistungen in „Der verlorene Sohn“ verlieren leider durch die unstrukturierte Erzählweise ihre Kraft. Bis man herausfindet, wann und wo wir uns in der Handlung befinden, ist die Hälfte des Films schon vorbei; schade, denn Edgertons Regiearbeit hätte in die Fußstapfen von „Moonlight“ und „Call me by your name“ treten können.