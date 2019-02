„Die Burg“: Eine filmische Entdeckungsreise durchs Burgtheater

Die Doku ist eine filmische Entdeckungsreise ins Innere einer öffentlichen Institution. Der distanzierte Blick erinnert dabei stark an die Werke von Frederick Wiseman, der seinen Fokus ähnlich wie Hans Andreas Guttner, auf die scheinbar banalen Vorgänge im verborgenen Mikrokosmos legt. Als narrativer Faden dient hier der Entstehungsprozess des Stücks „Geächtet“ von Ayad Akhtar. Wir begleiten den Probenprozess von Größen wie Nicolas Ofczarek, Katharina Lorenz und Fabian Krüger. Dabei beschränkt sich Guttner nicht nur auf den Theaterbetrieb, sondern nimmt auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Schauspieler unter die Lupe. „Das ist ein relativ harter Beruf, der wunderschön sein kann, selten und wenn, dann will man in diesen Zustand wieder gelangen, weil es halt so schön ist. Es ist nur sehr selten so.“, so beschreibt Ofczarek seinen zweischneidigen Beruf, dessen Schattenseiten meist hinter der Bühne zum Vorschein kommen.

Balanceakt