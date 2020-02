„Die Dohnal“: Frauenministerin, Feministin, Visionärin

Mit einer Mischung aus Archivmaterial und aktuellen Aufnahmen nähert sich die Filmemacherin einer Person voller vermeintlicher Widersprüche an. Jung Mutter geworden und trotzdem Karriere gemacht, 19 Jahre verheiratet aber eigentlich homosexuell. Ihren politischen Aufstieg erlebte sie unter Bruno Kreisky, der sie zur Staatssekretärin für Frauenfragen ernannte. Dohnals Arbeit war geprägt durch den unermüdlichen Einsatz für die Rechte von Frauen. Mit einer Reihe an Gleichbehandlungsgesetzen forcierte sie die Kriminalisierung von Gewalttaten in Ehen und den Ausbau von Frauenhäusern.

Wegbegleiterinnen