"Die Eiskönigin 2": Geheimnisse der Vergangenheit im magischen Nebelwald

Lockruf in die Ferne

Daher konnte ein zweiter Teil nicht ausbleiben, und das Regieduo Chris Buk/ Jennifer Lee versetzt uns erneut in das nordische Königreich Arendelle, wo wir alle alten Bekannten wiedertreffen, sogar solche, die eigentlich gar nicht mehr am Leben sein dürften, wie Elsas und Annas Eltern. „Frozen 2“ beginnt nämlich mit einer Rückblende in die Kindheit der Schwestern: der Vater erzählt ihnen eine Gutenacht-Geschichte von einem verzauberten Wald, den er einst in seiner eigenen Jugend betreten hat, und die Mutter singt sie dann mit einem Lied von einem wundertätigen Fluss in den Schlaf. Damit sind die wesentlichen Themen der aktuellen Filmstory bereits umrissen, denn Jahrzehnte später wird Elsa von einer geheimnisvollen Singstimme in die Ferne gelockt – es zieht sie hin nach eben jenem von magischem Nebel umgebenen Wald. Daher bricht sie in Begleitung ihrer Schwester, deren Freund Kristoff, dem plapperhaften Schneemann Olaf und Rentier Sven in die Fremde auf und muss bald erkennen, dass sich dort ein Geheimnis über ihre eigene Herkunft verbirgt. Denn diese Fortsetzung gewährt uns verblüffende Aufschlüsse über Annas und Elsas Familienverhältnisse und wir werden uns wohl ziemlich wundern (unter anderem auch darum, weil die Story diesmal doch reichlich konfus ausgefallen ist).