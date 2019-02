"Die Frau des Nobelpreisträgers": Im Schatten eines großen (?) Mannes

Rückblenden

Was mich persönlich bei Filmen dieser Art aber immer am meisten stört, sind die offenbar unverzichtbaren Rückblenden: wir müssen unweigerlich vorgeführt bekommen, wie die Protagonisten 35 Jahre früher ausgesehen, gelebt und einander kennengelernt haben. Die spätere Frau des Nobelpreisträgers war eine ambitionierte junge Autorin, deren Talent von ihrem damaligen Literaturprofessor Joe Castleman anerkannt wurde, doch nach der Eheschließung mit ihm hat sie das Schreiben offenbar aufgegeben. Oder etwa doch nicht? Wie gesagt, das Geheimnis liegt für uns fast unverhüllt zutage. Es geht um weiblichen Verzicht auf Karriere, unterdrückte Ambitionen und Lügen in einer ( Literatur)Welt, die von Männern beherrscht wird. Wenn der große Autor eine Geschichte seines Sohnes kritisiert, der sich ebenfalls als Schriftsteller versucht, dann führt er an, das Motiv der unterdrückten Ehefrau, die den Zorn in sich hineingefressen hat, sei einfach zu klischeehaft. Gefährlich hochmütige Worte, wenn man bedenkt, was gerade um ihn herum vorgeht; aber natürlich ist man bei der Thematik, die einen selbst am meisten betrifft, oft auf beiden Augen blind.