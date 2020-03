Die Känguru-Chroniken: Kommunismus über alles!

Der friedliche Alltag des wenig ambitionierten Künstlers Marc-Uwe wird je unterbrochen, als es eines Migräne-gebeutelten Nachmittages bei ihm klingelt: Vor der Tür steht ein sprechendes Känguru. Zunächst will es sich nur Zutaten für die Zubereitung von Eierkuchen ausleihen – im Endeffekt nistet es sich aber komplett in seiner Wohnung ein.

So beginnt die Geschichte der beliebten Buchreihe bzw. Podcast-Serie „Die Känguru-Chroniken“ des Autors, Kabarettisten und Liedermachers Marc-Uwe Kling. Mit seinen satirischen Geschichten rund um das vorlaute, antikapitalistische Känguru feierte er einen sensationellen Erfolg in Deutschland. Nicht verwunderlich also, dass das quasselnde Beuteltier nun auch den Kängurusprung auf die Kinoleinwand gemacht hat. Das Drehbuch stammt übrigens von Kling persönlich, der den Film auch mitproduziert hat.